Coronavirus, tamponi negativi per Vacca: l'ex Foggia Calcio è guarito

Buone notizie per Antonio junior Vacca. L'ex play del Foggia calcio, che ora milita nelle file del Venezia in serie B, era stato posto in isolamento domiciliare lo scorso 6 aprile, dopo essere stato trovato positivo al test per il Coronavirus.

Dopo due settimane, per Vacca è arrivata l'attesa novità: gli ultimi tamponi a cui è stato sottoposto, infatti, hanno dato esito negativo. L'annuncio lo ha dato lo stesso centrocampista sul suo profilo Instagram: "Con grande sollievo posso ritenermi finalmente guarito. Grazie a tutti voi per i messaggi di supporto che mi avete mandato in questi giorni".