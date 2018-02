Il punto sul calciomercato di Nember: "Ora vi spiego le mie scelte"

Il primo pensiero lo dedica a Fedele Sannella, con “il quale ho lavorato insieme, e spero possa tornare presto a Foggia”. Poi il punto sul mercato. E’ un Nember senza filtri quello che commenta la sessione invernale del calciomercato. Una sessione che non gli piace affatto, come a tanti colleghi, e nella quale le cose da fare, e che sono state fatte, erano tante. In primis, alleggerire il monte ingaggi, anche a costo di fare dolorose rinunce, o arrivare al ‘gesto estremo’ della risoluzione anticipata.

Eppure gli esuberi non hanno inficiato sulle entrate: “L’obiettivo principale era liberare la rosa dalla gente scontenta. Forse in entrata avrei potuto fare qualcosa di più, ma certe operazioni erano propedeutiche ad alcune uscite (Gerbo, Beretta e Fedato) che poi non si sono concretizzate.

Otto entrate, sette delle quali a tempo, ma tutte dettate da una scelta precisa: “Molti giocatori hanno accettato questa soluzione, e io li ringrazio. Si tratta di giocatori che conoscevo per averli seguiti in passato o per averli avuti nelle precedenti esperienze. Per le tante operazioni da fare, ho preferito affidarmi a elementi a me noti anche dal punto di vista caratteriale. Non volevo appesantire la società con altri contratti onerosi”.

Nember chiarisce anche alcuni dubbi, a partire da Chiricò: “Mai avute richieste per lui. E’ un ragazzo con delle potenzialità, ma era una scelta che andava fatta. Aveva un anno e mezzo di contratto”. Ancora punto interrogativo per Rubin (“Voglio parlarci prima, poi decidiamo se farlo rientrare in gruppo”).

Capitolo cessioni: “Ho avuto dei segnali che mi hanno indotto a fare certe valutazioni e prendere determinate decisioni. E’ probabile che molti di questi giocatori abbiano le qualità anche per giocare a livelli superiori, ma crediamo nelle scelte che abbiamo fatto. Chi è arrivato può aiutarci a raggiungere gli obiettivi”.

Su Mazzeo spiega: “Avevamo già l’accordo per il rinnovo a dicembre. Poi ci sono squadre (il Pisa) che pensano di poter corteggiare i giocatori offrendo ingaggi più alti offrendo zero per il cartellino. Ma Mazzeo è un giocatore sotto contratto”. Chiusura su Duhamel e Bousbiba: “Duhamel ha le caratteristiche funzionali per il nostro gioco e che in rosa mancavano. Bousbiba si sta allenando. Verrà valutato”.