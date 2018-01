Calciomercato, Sarno rescinde e si congeda: “Avrei dato un altro pezzo d’anima per il Foggia. Mi mancherete”

L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore, ma ci ha pensato il diretto interessato ad anticipare la società: Vincenzo Sarno e il Foggia si separano, il fantasista napoletano lascia i colori rossoneri, rescindendo il contratto che sarebbe scaduto nel 2019.

Con un post su Instagram, l’ormai ex numero 10 rossonero ha dedicato un pensiero alla sua ex squadra, senza lesinare frecciate a tecnico e società: “Della società e del mister non parlo perché è giusto così... perché loro non lo hanno capito quanto ho amato questa maglia e questa città, non hanno capito quanto avrei voluto dare ancora, non hanno capito che per me questo sia il posto migliore dove giocare a pallone e avrei dato ancora un pezzo d'anima per far felice questa gente. Mi sono sentito importante davvero qui, ho sofferto e ho gioito tanto e poi ho sofferto ancora, a star fuori, a guardare, ora vado che è giusto così, forse è giusto non parlare, ma una cosa sola volevo dire: mi mancherete e tiferò sempre per voi, Forza Foggia”.