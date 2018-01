Calciomercato Foggia, rossoneri scatenati: arriva anche Kragl dal Crotone

E' Oliver Kragl il nome del quinto acquisto della tornata invernale del calciomercato. L'esterno sinistro tedesco arriva dal Crotone, dove ha raccolto 5 presenze (l'ultima delle quali nella sfida di San Siro persa dai calabresi con il Milan il 6 gennaio scorso, ndr).

Classe 1990, nativo di Wolfsburg, Kragl ha esordito nelle file dell'Eintracht Braunschweig, dove è rimasto per due stagioni, prima di passare alla Germania Halberstadt e al Bebelsberg nelle serie minori tedesche. Nel 2013 il passaggio al Ried, nella Bundesliga Austriaca, dove ha militato per due stagioni e mezzo mettendo a referto 85 presenze e 12 reti. A gennaio 2016 il passaggio al Frosinone, in serie A, dove realizza una rete in 15 presenze. Sempre nelle file dei ciociari ha disputato la scorsa stagione in B, disputando 23 gare e realizzando 3 gol. La scorsa estate, il passaggio al Crotone.

Esterno sinistro di spinta, con un gran tiro e una certa abilità nei calci piazzati, Kragl arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto. E' già a Foggia da ieri e oggi svolgerà il primo allenamento con i compagni.