Altro colpo per l'Audace Cerignola: il difensore Aldo Caiazza indossa la maglia giallo-blù

Altro colpo per i giallo-blù: l’Audace Cerignola comunica di aver tesserato Aldo Caiazza, difensore centrale, classe 1999.

L’ex Benevento ed Udinese Primavera, nella scorsa stagione è stato ingaggiato dal Potenza in serie C. A gennaio 2019 passa in prestito all’AZ Picerno, compagine con la quale conquista il girone H di serie D collezionando 12 presenze ed 1 gol. A fine stagione torna al Potenza per poi trasferirsi a titolo definitivo all’Audace Cerignola.