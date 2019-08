E' ufficiale: Brindisi-Foggia in diretta tv

Questa sera il primo turno eliminatorio di Coppa Italia D in programma alle 20 al Fanuzzi di Brindisi sarà trasmessa in diretta televisiva sulle frequenze di Canale 85, a partire dalle 19.50. L'ufficialità arriva dalla società rossonera. Il gruppo Editoriale Distante ha comunicato anche l'acquisizione dei diritti per la trasmissione in diretta delle gare esterne del Calcio Foggia 1920 e di quella in differita delle gare interne.