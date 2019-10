Volley, esordio vincente per l'Asd Foggia: Leporano cede 3-1

Ha esordito con una vittoria al Palasport “Preziuso” l’Asd Foggia Volley nella prima giornata del campionato di serie C girone B vincendo per 3 set a 1 contro la Vibrotek Volley Leporano. È stata una partita combattuta fino all’ultimo punto e lo dimostra il punteggio dei quattro set. Le rossonere sono riuscite a vincere il primo set (25-22) dimostrando già dalla prima battuta molta determinazione e grinta da vendere. Nel secondo set (23-25) qualche piccola disattenzione è costata cara, infatti, le diavolette hanno sciupato l’occasione di portarsi in avanti. Ma ecco subito la reazione delle rossonere che hanno prima centrato il terzo set (25-17) e poi hanno chiuso la partita nel quarto set (25-22).

Questa è una vittoria che sicuramente alza l’entusiasmo non solo tra le diavolette di Tauro ma anche tra il pubblico accorso numeroso al Palasport “Preziuso” per incitare la squadra di casa.

C’è ancora tanto da lavorare ed il campionato è ancora lungo, ma esordire in casa da matricola di serie C con una vittoria ha sicuramente un sapore diverso. Adesso testa al match di sabato prossimo che vedrà l’Asd Foggia Volley impegnata in trasferta nella Palestra “Maria Pia” di Taranto dell’A.D. Polisportiva Frascolla.