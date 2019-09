L'Asd Gioventù calcio San Severo prende in gestione i campi de 'La Capannina'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La ASD Gioventù Calcio San Severo è felice di comunicare di aver preso in gestione i campi di calcetto i Campi di Calcetto de 'La Capannina'.

Entusiasta le prime parole del Presidente Casano: La nostra programmazione, il progetto di crescita costante ci ha spinti a fare un investimento così importante al fine di creare un centro sportivo per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Da questa stagione avevamo esigenza di avere una struttura nostra per ospitare le partite della squadra femminile, che parteciperà al prossimo campionato regionale di calcio a 5, guidati da mister Mariella, ed abbiamo preso la palla al balzo. Saremo l’unica società della provincia di Foggia a partecipare al campionato regionale di calcio a 5 femminile, sarà un campionato lungo e dispendioso.

I campi di calcetto potranno essere affitati anche a terzi, con una super promozione per tutti, “tutti i giorni dalle 15 alle 18 compreso la domenica mattina a 30 euro invece di 50 euro serali”, per prenotazioni sarà possibile contattare Mario 340 4969149 e Edward 377 5216958. Inoltre procedono alla grande le iscrizioni per la scuola calcio, il grande lavoro svolto nella scorsa stagione e la programmazione che ha portato l’arrivo di Mister Antonio Cozzola, Michele Cozzola e Luigi Mariella, nello staff tecnico, ha aumentato notevolmente il bagaglio tecnico. - nuove metodologie di allenamento personalizzato per categoria, ogni mister seguirà le schede tecniche realizzate ed approvate dal settore tecnico della figc; - campi di allenamento in erbetta sintetica, e palestra al coperto nel periodo invernale per i più piccini; - scuola calcio femminile con allenamenti guidati da un istruttore qualificato.

Tutto questo e molto altro ancora vi aspetta presso la ASD Gioventù Calcio San Severo Tanti sconti per voi: - per i fratelli ci sarà uno sconto di euro 50 a testa; - porta con te "un amico" ed avrete uno sconto uno sconto pari ad euro 20 a testa, l'offerta è cumulabile; - per chi paga tutta la quota in un unica rata avrà diritto ad uno sconto di euro 30 ed il completino di allenamento in regalo; ASD Gioventù Calcio San Severo il calcio è di chi lo ama! Sponsor Ufficiale ECO POL CENTRO INFISSI.