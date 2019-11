Ancora ottimi risultati per i Saraceni di Lucera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

I Saraceni di Lucera del Presidente Lino Vetere continuano a vincere e divertirsi. I bravissimi podisti della società lucerina, infatti, negli ultimi quattro mesi hanno partecipato a ben 25 gare in Puglia, Molise, Abruzzo, Marche. Toscana, Veneto e Piemonte. Si è iniziato a Capojale con la “8^ CorriCapojale”, dove hanno conquistato la prima coppa di società piazzandosi al 5° posto nella staffetta 4x1300 mt. con il quartetto formato da Lino Vetere, Gino Mastroluca, Antonio Lacava e l’esordiente Francesco De Matteis e, un’ora dopo sempre a Capojale, tre podi nella gara di km.8 con Teresa Cutone (3^ di categoria), Elena Dumitru (3^ di categoria) e Filippo Torella (5° di categoria).

Gli atleti lucerini, poi, si sono divertiti a Montenero di Bisaccia (CB) con il “3° Montebello Race” di km.11 (3° posto di società fra quelle fuori Regione), a Monte Sant’Angelo con il “9° CorriMonte” di km.10 (Italo Olivieri 3° di categoria ed Elena Dumitru 5^ di categoria), a Rignano Garganico con la “15^ Maratonina AVIS” di km.10 (Elena Dumitru 2^ di categoria), a Cagnano Varano con la “33^Maratonina dei 2 colli” di km.13, a San Ferdinando di Puglia con la “2^ StraSanFerdinando” di km.10 (Italo Olivieri 2° di categoria) e a Ischitella con la “3^ Ischitella Run” di km.10 (Elena Dumitru 3^ di categoria e Italo Olivieri 4° di categoria).

Alquanto buone le prestazioni dei Saraceni al Campionato Italiano Fidal individuale e di società di km. 10 a Trani e al Campionato Regionale e Provinciale Fidal individuale e di società di Mezza Maratona a San Nicandro Garganico (Italo Olivieri Campione Provinciale di categoria). Bravi i Saraceni anche al “3° Re Manfredi Run” di Manfredonia di km.10 (Filippo Placentino 5° di categoria e Italo Olivieri 5° di categoria), al “1° Trofeo Fratres” di Serracapriola di km.10 (Elena Dumitru 4^ di categoria), alla “9^ Viesteincorsa” di Vieste di km.10 (Italo Olivieri 2° di categoria e Filippo Placentino 5° di categoria), alla “Mezza Maratona D’Annunziana” di Pescara di km.21,097 (Filippo Placentino 5° di categoria) e alla “4^ 10km. Run e Fun” di San Severo. Buonissimi i tempi di Lino Vetere e di Mattia Cappiello sui 5000 mt. in pista a Foggia nella importante manifestazione regionale denominata “Stadion 192”. Il maratoneta Luigi Pretorino ha ben figurato alla “Maratonina di Mestre” di km.21,097, alla 12 0re della “25^ Lupatosissima” di San Giovanni Lupatoto (Verona) (3° di categoria con circa 80km. percorsi) e alla “100km. delle Alpi” di Torino. Gli specialisti di Trail e Skyrace Giulio Corvino, Carlo Finizio e Roberto Capitanio hanno corso con successo a San Vittore di Genga (Ancona) la “Frasassi Skyrace” di km.21 con 1350 metri di dislivello, sul Gran Sasso la “Gran Sasso Skyrace” di km.21, a Celano (L’Aquila) la “Vertical Kilometer Serra di Celano” di km.2,5 con 1000 metri di dislivello, a Roccaraso la “5^ Roccaraso Trail”di km.14 (Giulio Corvino 3° di categoria), a Castelnuovo Berardenga (Siena) la “13^ Ecomaratona del Chianti Classico” di km.21 e a Castel di Sangro (L’Aquila) il “Trail dell’Acqua Puzza”di km.17 A questo punto meritano una citazione particolare tutti I Saraceni di Lucera che si sono impegnati e divertiti in queste 25 gare: Lino Vetere, Gino Mastroluca, Filippo Placentino, Filippo Torella, Teresa Cutone, Elena Dumitru, Italo Olivieri, Roberto Capitanio, Marco Di Giovine, Carlo Finizio, Giulio Corvino, Luigi Pretorino, Mattia Cappiello, Michele Bredice, Antonio Lacava, Francesco De Matteis, Angelo Polisena, Girolamo Borrelli, Tonino Macciucca, Alessandro De Pasquale e Cesare Di Iorio. Per iscriversi a “I Saraceni di Lucera” basta mettersi in contatto, in qualsiasi momento, con il Presidente Lino Vetere ( tel. 3470521195) o con il Vice Presidente Gino Mastroluca (lavanderia Tina in Via Indipendenza, 27) e versare la quota di € 35. A tutti gli iscritti verrà consegnato gratuitamente il completino da gara, la tuta, il completino di rappresentanza (offerti dallo sponsor UnipoliSai di Fabio Colelli), il borsone e il giubbino (offerti dagli sponsor ECO.DEL. di Angelo Delle Donne e Farmacia Sant’Alfonso).