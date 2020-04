Michelangelo Villani, l'artista garganico del taglio di barba e capelli è il nuovo presidente provinciale della FIB

Michelangelo Villani di San Marco in Lamis, titolare del salone 'Grandestile acconciature Villani', è il nuovo presidente provinciale della FIB, Federazione Italiana Barbieri di Foggia. A darne notizia nella giornata di ieri è stato il presidente regionale Danilo Bianco: “Benvenuto, sono più che convinto che grazie alla tua professionalità e alla passione per questa nobile arte, faremo grandi cose”.

Figlio d’arte, il papà Michele inaugurò il salone nel novembre del 1983, peraltro anno di nascita di Michelangelo, l'artista garganico del taglio di barba e capelli non nasconde l'emozione per il prestigioso incarico: “Sono molto soddisfatto ed onorato. Ringrazio Danilo Bianco e Fabio Pellegrino per la stima e la fiducia accordatami. Metterò a servizio della FIB tutto il mio impegno, la determinazione e la voglia di fare che mi hanno sempre contraddistinto e sarò sempre a disposizione di tutti i colleghi e di quanti vorranno accompagnarmi in questa stimolante e appassionante avventura appena iniziata”.

