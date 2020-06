Gianmarco Saurino, l'attore nato a Foggia di 'Che Dio ci aiuti' e di 'Doc' nei panni del dottor Lazzarini

Giovane attore nato a Foggia nel 1992, Gianmarco Saurino è uno dei protagonisti della serie tv Doc - Nelle tue mani, accanto a Luca Argentero, nei panni del dottor Lorenzo Lazzarini. Nonostante la sua giovane età, vanta importanti partecipazioni teatrali e, in più, ha recitato in diverse fiction di grande successo.

La passione per la recitazione nasce sin da piccolo. Dopo aver frequentato il Teatro Limoni di Foggia, passando per la lunga "gavetta" come animatore nei villaggi turistici“, si trasferisce a Roma, qui studia presso il Centro sperimentale di cinematografia. Il suo primo spettacolo teatrale fu Cyrano De Bergerac, che ha dato il là alla sua carriera di attore.

Ben presto si susseguono diverse rappresentazioni come La donna bambina e Moby Dick - La bestia dentro, scritto e diretto da Davide Sacco. Negli ultimi anni è stato anche il volto di diverse campagne di solidarietà, sia per Amnesty International sia per Mediterranea Rescue.

Oltre alla grande passione per cinema, teatro e televisione, l'attore foggiano è anche un grande appassionato di sport. Pratica tiro con l'arco, danza, pallavolo e paracadutismo, come si può vedere dal suo profilo Instagram.

E la sua vita privata? Alcuni ipotizzavano fosse fidanzato con l'attrice Aurora Ruffino, con cui ha recitato nella serie tv Non dirlo al mio capo, ma in un'intervista a Verissimo ha dichiarato di essere legato a una chef pugliese, che vive e lavora a Firenze.

Fonti: Wikipedia