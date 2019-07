Vieste, l'istituto 'Mattei' accessibile a tutti: ecco la piattaforma elevatrice per accogliere studenti diversamente abili

Via il vecchio montascale, installata la nuova piattaforma elevatrice per rendere più accessibile l'istituto scolastico Ipsar 'Enrico Mattei' di Vieste, agli studenti ed operatori scolastici diversamente abili.

Su segnalazione del dirigente scolastico dell'istituto, infatti, il Settore Manutenzione Edilizia Scolastica della Provincia di Foggia ha provveduto alla sostituzione del vecchio montascale esterno, divenuto ormai obsoleto, considerato che la rampa di accesso lunga circa 20 metri con un inclinazione del 15% non era provvista di nessun tipo di protezione dalle condizioni metereologiche.

Pertanto, si è optato per l’installazione di una nuova piattaforma elevatrice, un mini ascensore (in foto) posizionato lateralmente alla rampa, in sostituzione del montascale, per superare il dislivello tra il piano terra e l’ingresso principale dell’edificio scolastico, e consentire l’accesso alla struttura ai diversamente abili.

Gallery