Porte aperte alle famiglie, è tempo di Open Day: tre incontri all'istituto comprensivo di Carapelle

Porte aperte alle famiglie: è tempo di Open Day, a Carapelle, dove la dirigente scolastica Antonia Cavallone ed il corpo docente dell’istituto comprensivo cittadino (che comprende scuola materna, elementare e media) sono pronti a ricevere i genitori dei futuri alunni per mostrare loro attività didattica e progettualità portate avanti dalla scuola.

Gli appuntamenti da tenere a mente sono tre: 17 gennaio per la Scuola secondaria di primo grado (dalle 16 alle 18.30, in via Indipendenza), 22 gennaio per la Scuola primaria (dalle 14.30 alle 16.30, in via Matteotti e via Garibaldi) e 25 gennaio per la Scuola dell’infanzia (dalle 10 alle 12, in via Fiume).

“E’ nostro obiettivo prioritario concorrere insieme alle famiglie e al territorio alla realizzazione di un progetto reale per formare cittadini consapevoli e critici, liberi di pensare, capaci di affrontare le sfide della vita, di dare un senso alle conoscenze, trasformandole in competenze”, spiegano dalla scuola.

“L'occasione offre l’opportunità per far conoscere il nostro progetto educativo, ove i docenti sperimentano percorsi di ricerca, attivano laboratori con l'uso di metodologie diversificate e strumenti multimediali, emozionando gli alunni e conducendoli attraverso la preziosa avventura dell'educazione e della formazione”.