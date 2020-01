“Ognuno è perfetto”: l’Einaudi incontra il cast della nuova fiction di Rai1

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Rick e tutto il cast della nuova fiction di Rai 1, sabato mattina presso la sede di piazza Göppingen dell’istituto Einaudi di Foggia, per incontrare le alunne e gli alunni dell’Indirizzo Servizi Socio-sanitari. Perché…”quando avete un sogno e tutti vi diranno che è assurdo, impossibile, che non è per voi, che non siete capaci, voi non credeteci! Ma continuate a sognare e a lavorare tanto, con passione e fatica… e vedrete che anche il vostro sogno, come è capitato a me, si realizzerà”. Giusto, Gabriele! Anche noi abbiamo un sogno, ne ha uno ognuno di noi e sa di benessere, di cura sociale, di gentilezza, di voglia di crescita locale e condivisione. Una cosa è certa: in fatto di testardaggine e determinazione… ci somigliamo davvero tanto! Allora, vuoi vedere che, magari tra qualche anno…? Chissà… Un ringraziamento particolare al produttore Alessandro Passadore, al regista Giacomo Campiotti, al nostro compositore e pianista Carmine Padula, al dott. Lino Campagna, patron del Premio Argos Hippium e, ovviamente, a Rick… il nostro nuovo amico, Gabriele Di Bello.

