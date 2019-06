Maturità a Foggia: inserito codice errato al 'Da Vinci', studenti fuori dall'istituto in attesa del plico

Studenti fuori in attesa di svolgere la seconda prova degli Esami di Stato. E' accaduto a Foggia presso l'istituto Leonardo Da Vinci di via Imperiale, dove per via di un errore tecnico - secondo fonti del Miur la scuola avrebbe inserito un codice errato con riferimento all'indirizzo di studi - la prova è cominciata in ritardo.

Erano stati gli stessi studenti, attraverso la community di ScuolaZoo, a riferire l'accaduto. La commissione si sarebbe accorta dell'errore questa mattina. Intorno alle 10 la struttura tecnica degli Esami ha inviato il plico corrispondente all'indirizzo di studi. Dal plesso scolastico, poco dopo, la conferma che l'allarme era rientrato.