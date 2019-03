A Foggia erano solo in 3, a San Giovanni Rotondo in 300: alunni in piazza per 'Friday For Future'

Se a Foggia erano solo in tre a scioperare per il clima, a San Giovanni Rotondo erano in trecento per la manifestazione 'Friday for Future'. Una vera e propria 'onda verde' rappresentata dagli alunni e alunne della scuola secondario di I grado dell’I.C. Dante-Galiani che, sull’onda delle battaglie portate avanti dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg, ha attivato una serie di iniziative didattico-trasversali e si è mobilitata con una operazione ecologica per sensibilizzare i giovani e tutta la comunità sulle politiche ambientali.

Con il coinvolgimento di 11 classi, la scuola si è unita alle iniziative che hanno fatto eco in tutto il mondo. "L’obiettivo comune - spiegano dall'istituto - è quello di smuovere le coscienze ecologiche di ciascuno e chiedere ai governi di invertire la rotta con politiche ambientali per contrastare i cambiamenti climatici provocati dal riscaldamento globale, dovuto a sua volta dall'inquinamento causato dall'uomo. La scuola ha quindi aderito alla grande manifestazione ambientalista indetta per il 15 marzo in tutto il mondo, ma perseguirà le buone pratiche con regole, abitudini e stili di vita rispettosi dell’ambiente".

Gli alunni e i docenti hanno lavorato in classe sulla figura di Greta, sulle delicate e allarmanti problematiche ambientali e sulle possibili soluzioni. "Sorprendenti e pieni di fascino tutti i lavori prodotti dai ragazzi, dagli elaborati multimediali ai poster che hanno corredato la scuola, la palestra esterna, la piazza dell’edificio scolastico, coinvolgendo così anche l’attenzione pubblica della cittadinanza. Proprio la palestra esterna è stata eletta luogo simbolo di un’operazione ecologica in cui i docenti hanno ripulito tutti gli spalti, coadiuvati dagli studenti nelle operazioni di catalogazione e differenziazione dei rifiuti".

E’ seguito, poi, un flash mob che ha coinvolto anche i passanti, sulle note della celebre canzone dei Queen “We will rock you” traslata nel motto “We will be the future”, tra l’entusiasmo dei ragazzi, il tempo scandito dalle mani e i piedi battuti al suolo, le pettorine in cartone riciclato in cui ciascun alunno affermava “Io faccio la differenza” e la voglia di un futuro migliore, capace di salvare la nostra Terra, la nostra Casa, la nostra Madre.