Monte Sant'Angelo "fa luce sull’endometriosi": la Tomba di Rotari si illumina di giallo per le donne

Monte Sant'Angelo celebra la Giornata per l’endometriosi, una malattia cronica invalidante, difficile da diagnosticare e da affrontare, che colpisce circa tre milioni di donne solo in Italia.



Per “fare luce sull’endometriosi”, il Comune di Monte Sant’Angelo ha aderito alla campagna di informazione e sensibilizzazione internazionale, illuminando di giallo, nella serata di ieri, la facciata del Battistero di San Giovanni in Tumba (detto “Tomba di Rotari”).

