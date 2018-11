Prenderà inizio il 14 novembre 2018, a partire dalle ore 13,30, presso la sala conferenze dell’Hotel Cicolella di San Severo (viale II Giugno), l’importante progetto formativo dal tema: “Franco Basaglia: L'utopia reale a quarant'anni dall'approvazione della legge di riforma psichiatrica n.180/78”.

Il corso, organizzato in tre sessioni (14, 28 novembre e 12 dicembre 2018), ripercorre la storia della psichiatria dai tempi antichi ad oggi, soffermandosi, in particolare, sulle conquiste raggiunte tra il 1960 e il 1980 dal movimento, allora definito Antistituzionale che portò alla trasformazione di numerosi Istituti Manicomiali.

Degne di nota, le esperienze di Trieste, Arezzo, Perugia e Reggio Emilia dove, in pochi anni, è stata abolita la contenzione fisica e sono state aperte le porte dei servizi di salute mentale.

Nell’ultima sessione, in particolare, saranno illustrati i modelli organizzativi di due esperienze di rilievo della provincia di Foggia, riconosciute a livello Nazionale per i risultati ottenuti: quella del SPDC No Restraint di San Severo e quella del Centro di Salute Mentale di Troia.

La legge di riforma psichiatrica n.180/78, meglio conosciuta come “legge Basaglia", è stata la prima legge al mondo a disporre la chiusura dei manicomi segnando una svolta nel mondo dell’assistenza ai pazienti psichiatrici.

La prima sessione, dal tema “La follia: dal medioevo agli inizi dell’esperienza di Franco Basaglia e Antonio Slavich a Gorizia -1962”, si svolgerà il 14 novembre2018, a partire dalle ore 13,30. La seconda sessione, dal tema “Dall’esperienza di Gorizia, all’approvazione della legge n. 180/78” si svolgerà il 28 novembre 2018, a partire dalle ore 14,00.

La terza sessione, dal tema “Dall’approvazione della 833/78 legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ad oggi” si svolgerà il 12 dicembre 2018, sempre dalle ore 14,00.

Il corso, gratuito, è accreditato per 27,3 crediti formativi.

La segreteria scientifica è affidata a Domenico Tancredi, dirigente responsabile del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) di San Severo; l’organizzazione dell’evento ad Angela Fiadino, responsabile della Struttura per la Formazione Aziendale.

