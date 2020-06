Hanno fronteggiato l'avanzata del virus: encomio a medici e infermieri del servizio igiene e sanità di San Severo

Una bella notizia per il mondo della sanità sanseverese. Con una nota a firma del direttore generale della Asl Foggia Vito Piazzolla e del direttore sanitario Giuseppe Nigri, è stato concesso l'encomio alla staff del Sisp servizio igiene e sanità pubblica dell'ospedale teresa Masselli Mascia di San Severo: "E' un forte attestato di stima e davvero un gradito riconoscimento per i nostri sanitari per il prezioso ed indispensabile servizio fornito alla nostra cittadinanza durante i mesi più crudi del Covid-19. Personalmente esprimo il grazie più sentito a tutta l'equipe del dipartimento" il commento del sindaco Miglio.

Ecco il testo dell'encomio

Gentilissimo dott. Francesco Miglio, caro Francesco, desideriamo esprimerTi il ringraziamento più sentito della Asl Foggia e nostro personale per la collaborazione offerta in questo periodo eccezionale di estrema difficoltà, collegato all'emergenza Covid-19. Desideriamo ringraziarTi personalmente per il contributo che hai dato nella gestione di una situazione così straordinaria da non avere precedenti a nostra memoria.

Un lavoro importante, grazie al quale è stato possibile monitorare l'emergenza e contenere la diffusione del contagio. È per noi un privilegio poterTi rivolgere questo encomio. Certi che la nostra collaborazione continuerà all'insegna della stima reciproca, con l'augurio di raggiungere, assieme, nuovi, importanti obiettivi.

I nomi di tutto il personale

Francesco Miglio, dirigente medico Asl Fg dipartimento di prevenzione del Comune di San Severo. Gli assistenti sanitari Vittorio Bramante, Daniela Pesca, Costantina Borazio, Michele Martino, Federica Leone, Silvia D'Inzeo, Annalisa De Luca e Marika Squeo; il dirigente medico Adriana De Florio e il collaboratore amministrativo Vincenzo Carfagna.