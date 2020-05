Plasma autoimmune per combattere il Coronavirus: al Policlinico di Foggia partirà a breve la sperimentazione

“Sono rimasto colpito dalla sperimentazione clinica sull’utilizzo del plasma autoimmune che sta per partire al Policlinico Riuniti – ha precisato l’onorevole Lovecchio - sebbene sia una questione ancora in fase di studio anche in altre parti d’Italia e di valutazione per la possibile applicabilità generale, mi solleva l’idea che anche qui a Foggia ci si stia impegnando per trovare modi scientifici per combattere un nemico tanto subdolo. Il lavoro svolto dall’azienda e dai sanitari finora è da premiare e da foggiano non posso che esserne orgoglioso”.

Ieri mattina l’onorevole Giorgio Lovecchio del Movimento 5 Stelle, segretario della commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione e membro della commissione Agricoltura ella Camera dei Deputati ha fatto visita al Policlinico Riuniti di Foggia per informarsi delle vicende che hanno interessato nei giorni scorsi la struttura ospedaliera in merito alla validità dei dispositivi di protezione individuale e al funzionamento degli ascensori in alcuni reparti del nosocomio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad accoglierlo il direttore generale Vitangelo Dattoli. Per entrambi gli episodi, l’onorevole ha preso atto degli interventi effettuati a garanzia dei dipendenti in tempi brevi e al contempo ha assicurato la sua disponibilità ad essere informato sulle problematiche che possono sorgere nel lavoro quotidiano e lavorare per eliminare lentezze dell’amministrazione pubblica controllando che tutti facciano la propria parte nell'interesse generale.