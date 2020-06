Coronavirus: negativa la donna pugliese dell'app immuni. Virus "a bassa intensità" circola "in una popolazione più sana"

Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa e responsabile della task force scientifica della Regione Puglia, questa mattina è intervenuto a Rai Radio1 all’interno del programma Centocittà condotto da Ilaria Amenta, Gianluca Semprini e Duccio Pasqua.

Il professore ha spiegato meglio cosa è realmente cambiato rispetto alla situazione epidemiologica: "Grazie a tutte le misure di prevenzione, il virus oggi circola in un'altra popolazione. Quindi non è oggi che il virus attacca il giovane, ma abbiamo messo in sicurezza gli anziani, gli ospedali, la popolazione più fragile e quindi il virus trova spazio per circolare, ormai a bassa intensità, in una popolazione più sana, che è quella più giovane".

"Quindi - ha aggiunto Lopalco - ecco perché oggi il virus sembra indebolito, è perché questa è la coda dell'epidemia effetto misure di prevenzione". Sui tamponi e sul fatto che molti contagiati sono praticamente prigionieri dei test, l'epidemiologo ha sottolineato che ce ne sono alcuni che risultano positivi "ma con una carica molto bassa" e che quindi "molto spesso si tratta di persone che non sono nemmeno contagiose".

Sull'app immuni e sul caso della signora di Bari che ha ricevuto la notifica, ma ha cancellato il messaggio e disinstallato l'applicazione perché era arrabbiata per l'isolamento e perché pretendeva il secondo tampone, Lopalco ha ribadito che la 63enne è risultata negativa.

L'epidemiologo ha fatto sapere che sono arrivate altre segnalazioni di questo genere: "In un caso si trattava di un messaggio di Android scambiato per messaggio di avvenuto contagio, in un altro caso ci hanno detto che si trattava di un errore tecnico. In una fase di rodaggio come questa è importante mantenere sul telefonino il messaggio, possibilmente fare lo screenshot in maniera da verificare ogni volta che si tratti di un vero positivo e di un errore di interpretazione".