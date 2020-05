L'immunoterapia passiva con plasma è partita: prelevati in Puglia i primi 14 campioni dai pazienti/donatori guariti dal Covid

Passa allo step dell'analisi dei campioni la sperimentazione della terapia al plasma contro il Covid-19. È partita in Puglia la sperimentazione per la immunoterapia passiva con plasma raccolto da pazienti guariti dal Covid-19.

Il centro trasfusionale del Policlinico di Bari ha infatti inviato questa mattina al laboratorio di microbiologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova i primi 14 campioni di siero/plasma prelevati dai pazienti/donatori guariti dal Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo il commento di Emiliano: "Entro una settimana sarà trasmesso l’esito del titolo di anticorpi neutralizzanti, ovvero la quantità di anticorpi anti-Sars Cov-2 “attivi”: è questo un dato indispensabile per stabilire l'idoneità dei soggetti alla donazione. In caso di esito positivo saranno progressivamente riconvocati dal centro trasfusionale per il prelievo/donazione di plasma in aferesi. E potremo procedere con la sperimentazione della cura sui pazienti Covid pugliesi con forme moderate/severe. Grazie ancora a tutti coloro che stanno donando il plasma. Un piccolo gesto di enorme importanza per tutti"