"Non possiamo permetterci errori". La 'zona grigia' dei Riuniti, strategia del doppio filtro contro il virus "che gioca brutti scherzi"

Volendo semplificare, la ‘zona grigia’ attivata da alcune settimane al Policlinico di Foggia, è una sorta di ‘centrale di garanzia’ nello smistamento dei pazienti. Tutti quelli che transitano dal pronto soccorso, infatti, passano per il ‘doppio filtro’ di quest’area, reparto chiave della riorganizzazione del Policlinico per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Qui, un team di clinici si assicura di far transitare nei reparti solo pazienti ‘no Covid’, trattenendo per successivi accertamenti e cure quelli dubbi o ignoti (per i pazienti Covid sono allestiti reparti specifici).

Un’attività di screening necessaria per proteggere la macchina ospedaliera da possibili focolai di infezione. Si tratta di un reparto, ad altissimo turn-over, nel quale passano anche 100 persone a settimana. “Tutto questo rende il reparto particolarmente complesso - spiega il professore Gaetano Serviddio, coordinatore della ‘zona grigia’ - perché è difficile gestire centinaia di pazienti supposti negativi. Un solo paziente positivo al posto sbagliato potrebbe mettere a rischio l’intera catena della diagnostica. Questo sistema, tra i primi in Italia, non consente di azzerare il rischio ma riduce drasticamente il pericolo”, assicura. Questo è possibile grazie al doppio check effettuato sui pazienti: il primo, importantissimo, in pronto soccorso; il secondo in zona grigia. I risultati stanno premiando questa strategia.

Professore, cos’è e come funziona la ‘zona grigia’?

La zona grigia è un’area, nata circa un mese fa, per evitare che quei pazienti che risultano negativi al tampone, ma che presentano sintomi compatibili con infezione da Coronavirus, vengano ricoverati in reparti non sufficientemente protetti. Ciò che è cambiato nell’ultimo periodo, entrando nella ‘Fase 2’, è che dovremo iniziare a ragionare nel condividere la nostra vita con il Coronavirus, perché ci accompagnerà ancora per un bel po’ di tempo.

Ovvero?

Dobbiamo evitare assolutamente che l’ospedale, che è una zona di aggregazione per eccellenza, possa diventare un focolaio di infezione. Per questo motivo, la zona grigia accoglie tutti i pazienti che arrivano dal pronto soccorso e sono considerati senza rischi dal punto di vista epidemiologico; il team di clinici poi deciderà, ricorrendo eventualmente anche a tamponi, se quel paziente è realmente a ‘zero rischio’ oppure merita un approfondimento. Solo dopo l’ok dei clinici il paziente potrà essere trasferito nel reparto di competenza.

Quante persone sono transitate finora nella zona grigia?

Circa 150 pazienti. Alcuni di questi sono rimasti da noi anche per molti giorni; in alcuni casi si sono positivizzati al tampone anche 6 - 7 giorni dopo, ma senza mai transitare in altri reparti. Questo perché la nostra esperienza ci diceva che quei pazienti erano a rischio nonostante il tampone negativo. Ormai è chiaro che il Covid gioca brutti scherzi e noi non possiamo permetterci errori.

Quante sono le persone attualmente ricoverate?

Al momento siamo in grado di avere stanze singole per 14 persone. Ma il reparto è ad altissimo turn-over: trattiamo circa 70 pazienti a settimana. Può succedere, infatti, che un paziente possa essere trasferito anche a due-tre ore dal suo arrivo, se il nostro team di clinici è sicuro che ci siano le condizioni di sicurezza. Oppure, se si decide di fare un tampone e sei ore dopo risulta negativo, il paziente va nel reparto più idoneo. Più che di posti letto, quindi, parlerei di flusso di pazienti.

Cosa può determinare un falso positivo? Quali possono essere altre situazioni dubbie e quindi meritorie di successivi approfondimenti?

Più che sapere cosa determina la negatività in presenza di una infezione (di questo Coronavirus conosciamo ancora poco), sappiamo per certo non sono pochi i pazienti che abbiano malattie respiratorie polmonari, quindi molto profonde, che non negativizzano il tampone a livello nasale. Ma se andassimo a fare prelievi polmonari con tecniche più invasive troveremmo sicuramente la positività. Quindi non è che il paziente è negativo; semplicemente è il tampone rino-faringeo, quello nasale, che non è in grado di scoprirlo. A rendere dubbia quella posizione ci sono alcuni segnali evidenti: febbre, un quadro radiologico di polmonite, infiammazione nel sangue, difficoltà respiratoria, tosse e, soprattutto, l’assenza di altri virus. In casi del genere, il paziente dubbio rimane nella zona grigia e viene sostenuto e aiutato fino a quando non c’è un miglioramento o una positivizzazione. In questo secondo caso transiterebbe poi nei reparti Covid.

Il paziente asintomatico (o il paziente dubbio) rappresenta l’incubo di molti. Pur in assenza di sintomi evidenti, c’è qualcosa che possa metterci in allarme?