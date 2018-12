Torna la conferenza dei servizi della Asl di Foggia

Torna il tradizionale appuntamento con la Conferenza dei Servizi della ASL Foggia, in programma i prossimi martedì 11 e mercoledì 12 dicembre 2018, presso l’Auditorium della Camera di Commercio, in via Michele Protano a Foggia.

Il tema della edizione di quest’anno, “La prevenzione in tutte le politiche”, è frutto della base di indicazioni più recenti delle evidenze scientifiche circa la necessità di superare gli steccati tra prevenzione primaria, diagnosi, cura e riabilitazione, al fine di ridurre l’incidenza delle malattie, sia infettive che croniche.

In tale ottica, la Prevenzione diventa un modello da declinare in tutte le politiche: dalle vaccinazioni ai corretti stili di vita, dalla diagnosi e cura alla riabilitazione.

Nella seconda metà del ventesimo secolo, infatti, le malattie croniche sono annoverate come le principali cause di morte e disabilità. Tra queste, le malattie cardiache, il cancro, l’ictus, le malattie del tratto respiratorio inferiore cronico, il diabete e la malattia di Alzheimer.

Gli stili di vita non corretti quali l'inattività fisica, la cattiva alimentazione, il fumo di tabacco, il consumo di bevande zuccherate e l’alcol, inoltre, sono responsabili di oltre un terzo di tutti i decessi e sono associati ad una riduzione dell’aspettativa di vita compresa tra i 10 e i 14 anni.

Anche la recrudescenza di malattie infettive, causata dalla mancata copertura vaccinale efficace, pesa come un macigno sull’assistenza sanitaria, oltre che sugli anni di vita persa.

L’obiettivo della Conferenza dei servizi, pertanto, è quello di integrare la Prevenzione nei Percorsi Diagnostici, Terapeutici ed Assistenziali da parte delle strutture sanitarie della ASL di Foggia, così come suggerito dalle recenti evidenze scientifiche.

La Conferenza sarà aperta martedì 11 dicembre alle ore 9.00 dall’Introduzione del Direttore generale, Vito Piazzolla, alla quale farà seguito la Lettura Magistrale di Gaetano Maria Fara, (Professore emerito del Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive della Università Sapienza di Roma) sul tema “La Prevenzione nel SSN: storia della L 833/78, sue successive evoluzioni, attualità e prospettive per il futuro”.