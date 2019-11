A Troia nasce 'Città unita', il movimento politico-culturale che vuole ricostruire il tessuto cittadino: porte aperte ai giovani

Il 16 novembre 2019 nasce ufficialmente a Troia un nuovo Movimento Politico Socio Culturale: "CITTA' UNITA". Alle ore 19 presso la sala Consiliare del Comune di Troia sono infatti convocati i Soci Fondatori nonché gli amici e i simpatizzanti.

Il Movimento scaturisce dall’esperienza elettorale della lista "Città Libera" che, lo scorso maggio, ha partecipato alle elezioni comunali di Troia. A tale realtà si sono avvicinati altri amici che hanno favorito la costituzione del nuovo movimento. I motivi vanno ricercati nella volontà di intervenire nell’ambito sociale per ricostruire legami comunitari e solidaristici, nonché nell'entusiasmo e nell'amore per il paese di alcuni cittadini troiani.

Tale Movimento si colloca nell'ampio spazio socio-culturale, politico, ma anche del tempo libero organizzato, disponibile in ambito cittadino e intende promuovere iniziative formative e non con particolare interesse per lo sport, per il tempo libero, per le arti, per la scuola, per il turismo, per la salute, per la solidarietà umana e sociale, per l'educazione permanente e ricorrente.

Per conseguire tali obiettivi è proiettato ad interagire con Persone, Enti, Associazioni ed Istituzioni adottando le seguenti linee operative: proporsi come luogo di incontri, di aggregazione, di approfondimenti e dibattiti sui temi di attualità politica e sociale con particolare riferimento alle problematiche della comunità troian; porre particolare attenzione ai problemi della solidarietà, del disagio giovanile e dei diversamente abili; promuovere con continuità ed attenzione iniziative a carattere culturale, ricreativo e turistico.

L’adesione al movimento è libera, il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci. E' assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il Movimento CITTA’ UNITA è un' associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche ed europee. L’azione politica è ispirata ai valori universali di libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà, concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, promuovendo il riscatto sociale dei soggetti più deboli, sostenendo la tutela del territorio e delle sue risorse e dando impulso ad una corretta applicazione del principio di sussidiarietà.

Il Movimento è aperto ai giovani, infatti sarà possibile aderirvi già a 16 anni. Saranno ospiti della manifestazione personalità politiche di rilievo.