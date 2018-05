Torremaggiore: la giunta approva il progetto esecutivo per la rotatoria tra via Nenni, via Togliatti e via Lamedica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La Giunta comunale di Torremaggiore ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento sulla rotatoria all’incrocio tra via Nenni, via Togliatti e via Lamedica. L’opera di nuova realizzazione, rientra nel secondo programma annuale di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale denominato “Percorsi sicuri”. Il suddetto piano, che riguardava 6 rotatorie nel centro abitato torremaggiorese, ha già visto la conclusione degli interventi su quattro di queste.

“Mettiamo in sicurezza un incrocio problematico della nostra città, dove da alcuni anni l’impianto semaforico è in disuso – spiega il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone – attraverso una operazione che va ad inserirsi in un più ampio programma di riqualificazione della viabilità cittadina, con il contestuale ripristino delle condizioni di sicurezza per automobilisti e pedoni, che questa Amministrazione ha posto in essere da tempo. Ne prossimi giorni – conclude il primo cittadino – gli uffici comunali preposti appronteranno gli atti propedeutici all’espletamento della gara così da poter cantierizzare in tempi rapidi questa importante opera di pubblica utilità”.