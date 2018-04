San Giovanni Rotondo ha due nuovi assessori: Mimmo Longo e Aurelio Pasqua

Ieri mattina il sindaco Costanzo Cascavilla, ha firmato le deleghe per affidare gli incarichi assessorili a Mimmo Longo e ad Aurelio Pasqua,

A Mimmo Longo, 50 anni, esponente di Forza Italia, più volte consigliere comunale e alla sua prima esperienza come assessore, è stata affidata la delega assessorile per programmazione, bilancio, tributi, contenzioso, attività produttive, sportello unico per le imprese, sviluppo economico, sicurezza, commercio.

Ad Aurelio Pasqua, 55 anni, geometra in pensione al suo primo impegno come assessore, è andata la delega ai lavori pubblici, arredo e decoro urbano, viabilità urbana e rurale, verde pubblico, parchi e viali alberati, cimitero.

«Abbiamo riempito le caselle mancanti in giunta con una ridefinizione delle deleghe per garantire una più omogenea azione amministrativa e garantire una maggiore incisività nel rispondere alle esigenze della città alle prese con importanti scadenze che aiuteranno a creare nuove opportunità di sviluppo per la comunità sangiovannese. Ai nuovi assessori l’augurio di buon lavoro con la certezza che si potrà contare sul loro pieno e incondizionato impegno», ha sottolineato il sindaco Costanzo Cascavilla.

Novità anche in Consiglio comunale, Michele Pio Lombardi subentra a Mimmo Longo.

