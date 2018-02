Forza Italia invita a sostenere Rosa Caposiena, "per risolvere i problemi di San Severo"

"San Severo ha l'occasione di risolvere i numerosi problemi che affliggono la città, dalla assenza di infrastrutture all'occupazione. La presenza di un rappresentante cittadino al Governo può fare la differenza”. È quanto afferma il rappresentante di Forza Italia, Rosa Caposiena, candidata alla camera nel listino proporzionale del partito azzurro. “È una candidatura la mia al servizio del mio partito e della mia città. Essendo l'unica sanseverese candidata in posizione utile per essere eletta secondo gli ultimi sondaggi sento ancora di più il peso della responsabilità nei confronti della comunità. Mi farò ambasciatrice del territorio per risolvere le mille problematiche che solo dal Governo centrale possono avere una risposta”.

Secondo Caposiena infatti se la città di San Severo rispetto ad altre città pugliesi ha subito un rallentamento nel suo sviluppo non è un caso. “Specialmente le generazioni antecedenti alle mie ricorderanno la San Severo nota per le sue aziende, per il vino noto in tutta Italia, per i mulini, per le aziende della manifattura del legno, per le distillerie ed altro ancora. Per noi giovani quello che è più evidente sono le mille opportunità mancate in questi anni, come l'assenza di trasporti ferroviari ad alta velocità, l'assenza delle fermate dei treni a lunga percorrenza e l'assenza di investimenti in infrastrutture oltre ad una disoccupazione dilagante che spinge sempre più giovani ad abbandonare questa terra per non farci più ritorno. É un caso che il declino è cominciato da quando abbiamo delegato ad altri il compito di rappresentarci al Governo?”.

I rappresentanti di Forza Italia, quindi, invitano i sanseveresi a sostenere una candidatura "che va al di là delle bandiere e degli schieramenti e che poggia le sue basi sull'esperienza amministrativa e non sul populismo e la protesta"