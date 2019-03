Azzurro Popolare sostiene Marianna Bocola, Persiano: "Con le primarie centrodestra sarà forte e compatto"

"Abbiamo appreso con entusiasmo che, finalmente, il centrodestra tutto, dobbiamo dire con grande senso di responsabilità, ha messo da parte le legittime personali aspettative di alcuni e ha dato spazio ad un momento di alta democrazia e consultazione popolare. Una strada che noi indicavamo da anni, consapevoli che difficilmente ci sarebbe stata una sintesi unanime sulla scelta di chi dovesse guidare la coalizione, e che, forse, andava attuata con qualche settimana di anticipo. Un segnale, a nostro avviso, di grande maturità politica". Così Azzurro Popolare sulle ultime vicende di San Severo.

"L’invito che adesso ci sentiamo di fare a tutte le componenti in campo - scrive Ciro Persiano- è quello di adoperarsi affinchè il 31 marzo sia realmente una grande manifestazione di partecipazione popolare. Per la prima volta nella nostra città i cittadini potranno finalmente scegliere il candidato sindaco a loro più confacente.

Lasciamo da parte ogni tipo di polemica e di ruggine, che pure fanno parte del dibattito politico, specie in un momento di grande confusione come quello che stiamo vivendo, e ritroviamo l’unità sul senso di responsabilità di ognuno di noi. Non possiamo e non dobbiamo lasciare la città nelle mani di Miglio e dei suoi accoliti, della prima e dell’ultima ora, che non perdono occasione (invece di correre a nascondersi per come hanno ridotto la città) di attaccare, tentando di delegittimare, il centrodestra e chi lo rappresenta.

Ci saranno stati anche dibattiti accesi, toni fuori dalle righe, cose dette ma non pensate come spesso capita quando c’è tensione (a dir la verità da parte nostra mai), ma alla fine è prevalso il senso di appartenenza e di responsabilità.

Chi auspicava una spaccatura lacerante e si stava già sfregando le mani convinto di aver già vinto la partita ora deve fare i conti con un centrodestra ricompattato che con le primarie verrà fuori il 31 marzo più unito che mai.

Azzurro Popolare in questa competizione sosterrà convintamente Marianna Bocola, persona moderata che vive nel sociale a stretto contatto con le persone bisognose e spesso dimenticate e che ha alle spalle l’esperienza e la squadra necessaria per fare bene. Che vinca il migliore" conclude la nota.