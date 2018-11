Ufficiale, la Lega annuncia: “Primarie a Bari e Foggia per scegliere i candidati sindaci”

“Primarie a Bari e Foggia per scegliere i candidati sindaci”. Lo ha annunciato il segretario regionale della Lega, Andrea Caroppo. L'obiettivo? "Vincere il capoluogo di provincia a nord della Puglia e quello regionale, per poi buttare giù il Pd e la sinistra di Emiliano a via Capruzzi".

L'annuncio arriva a poco più di 6 mesi dal voto comunale nelle due città pugliesi.“È giunto il momento del riscatto. La Lega è il motore trainante della coalizione. Questo vuol dire che dobbiamo confrontarci con gli alleati. Essere uniti e andare a vincere con i migliori candidati e le squadre più competitive”, conclude Caroppo.

Una dichiarazione che, a Foggia, va ad acuire la frattura interna alla Lega e che si pone in contrasto con quel fronte - afferente all'ex segretario provinciale Daniele Cusmai e il segretario Enti Locali Raimondo Ursitti - che invece ha sempre spinto su una linea dura, proponendo un candidato sindaco della Lega, che tenesse quindi fuori il sindaco uscente, Franco Landella. Anche perché - la considerazione politiica che si fa in queste ore- fare le primarie altro non sarebbe che uno strumento che, considerate le forze in campo, dovrebbe favorire senza troppi ostacoli la ricandidatura del sindaco uscente forzista, tenendo unita la coalizione .

Sarebbe la prima volta per il centrodestra in Puglia.