Attacco frontale di Landella a Cavaliere: "Ha portato Foggia al fallimento". Su Miranda e Iaccarino: "Con me nell'esecutivo"

Rinvigorito dalla straordinaria partecipazione alle primarie di ieri, il centrodestra sembra non tenere conto del centrosinistra ma Landella non usa mezze misure per attaccare il candidato e rivale Pippo Cavaliere, definendolo "espressione di quella parte di governo che ha portato al fallimento Foggia". Un attacco frontale, quello sferrato dall'attuale sindaco all'ex assessore della Giunta Mongelli, ritenuto, probabilmente dal primo cittadino, l'avversario diretto per la riconquista di Palazzo di Città.

A prescindere dal ticket proposto da Caroppo, ipotesi comunque esclusa, nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio, Landella ha aperto alla gestione di governo della città, nell'esecutivo, anche a Luigi Miranda e Leonardo Iaccarino

Altro dettaglio di non poco conto emerso dall'analisi del voto congiunta, il nuovo ruolo della Lega, fino a ieri forza oppositrice del centrodestra a guida Landella, ma che da oggi partecipa stabilmente al tavolo del centrodestra. All'indomani delle primarie anche i Fratelli d'Italia di Giandonato La Salandra tracciano una linea definitiva sulla vicenda del consigliere comunale Giuseppe Mainiero. In sostanza si va avanti col centrodestra perché non esistono pre-concetti nei confronti di Landella, ma bisognerà costruire ovviamente un programma che includa anche le idee del partito di Meloni.