Foggia ha eletto i presidenti di commissione: 'Territorio' al pentastellato Quarato, gli Affari Generali all'ex leghista Iadarola

Questa mattina le quattro commissioni consiliari permanenti hanno proceduto all’elezione dei rispettivi presidenti. La Commissione consiliare Bilancio sarà guidata da Salvatore De Martino, la Commissione consiliare Territorio sarà guidata da Giovanni Quarato, la Commissione Servizi Sociali e Cultura sarà guidata da Raffaele Di Mauro, la Commissione consiliare Affari Generali sarà guidata da Liliana Iadarola.

“Ai neopresidenti della quattro Commissioni consiliari permanenti formulo i miei auguri di buon lavoro – commenta il sindaco di Foggia, Franco Landella –. A ciascuno di loro è affidato un compito importantissimo, sia sotto il profilo strettamente amministrativo sia dal punto di vista politico. Sono certo che i nuovi presidenti sapranno svolgere il compito che è stato loro affidato con impegno e dedizione, con passione e capacità di ascolto. Le Commissioni consiliari sono il luogo in cui i processi amministrativi sono analizzati, valutati ed arricchiti in una logica di approfondimento. Da questo punto di vista è particolarmente apprezzabile la scelta dei consiglieri di maggioranza, che nell’accogliere il mio invito hanno deciso di affidare una delle presidenze a Giovanni Quarato, dunque ad esponente della minoranza, proprio a conferma di un percorso che, nel rispetto delle idee e delle appartenenze, dovrà e potrà essere caratterizzato dal dialogo e dal confronto declinati in chiave costruttiva nell’interesse della nostra comunità. Conoscendo la passione dei consiglieri chiamati a presiedere le quattro Commissioni permanenti – conclude il primo cittadino – sono sicuro che eserciteranno questa funzione in modo virtuoso e positivo, avendo come unico e solo punto di riferimento la crescita e lo sviluppo di Foggia”.