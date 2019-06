Parco del Gargano, ancora fumate nere per la presidenza: Emiliano dice no ai leghisti, muro cinquestelle su Ricci

Via anche Antonio Trombetta dalla rosa dei papabili per il Parco Nazionale del Gargano. Almeno per il momento. Secondo indiscrezioni, il tentativo dei leghisti di far passare la loro linea sull’ex piddino, oggi vicino a Salvini e a Massimo Casanova, si è scontrata col no del governatore Michele Emiliano, chiamato a condividere il nome con il Ministero dell’Ambiente.

Nebbia fitta, ancora, per ciò che concerne quella poltrona, vacante ormai da tempo, dunque. Pare non avrà miglior sorte, infatti, neanche la candidatura dell’ex rettore dell’Università di Foggia, Maurizio Ricci: il nome dell’accademico sarebbe stato scelto dallo stesso Ministro Costa ma si sta scontrando con il no categorico del Movimento 5 Stelle. I parlamentari foggiani e la consigliera regionale Rosa Barone hanno già fatto pervenire al Ministro le loro doglianze. “E’ ormai bruciato” si sostiene da quelle parti.