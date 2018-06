Parcheggi per disabili più piccoli per recuperare stalli a pagamento: "Landella spieghi"

“Ai ritardi sul Piano Eliminazione Barriere Architettoniche da parte dell’amministrazione comunale si aggiungono gli interventi approssimativi e non conformi alle normative vigenti in materia di parcheggi per disabili fatti in questi giorni in piazza San Francesco”. E’ la denuncia del consigliere comunale di Foggia Nicola Russo, che sottolinea come, in quel lembo di strada, non siano neanche stati ripristinati quelli “rosa”, dedicate a donne incinte o neomamme.

I parcheggi, secondo Russo sarebbero “in misura ridotta rispetto alla norma”, al punto tale da non consentire neanche “la pitturazione del passaggio carrozzina”. “Mi auguro che al più presto l’amministrazione dia risposte e ci spieghi perchè per recuperare qualche posto in più sulle strisce blu si riducono o realizzano in modo non conforme gli stalli per disabili” conclude.