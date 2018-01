Il sindaco di Orta Nova, Gerardo Tarantino, aderisce a Fratelli d’Italia. Domani mattina alle 10.30 in Aula consiliare, la presentazione alla stampa e la cittadinanza, alla presenza del portavoce regionale di Fdi, Marcello Gemmato, del provinciale, Giandonato La Salandra, e del responsabile dei Reali Siti in Capitanata per il partito di Giorgia Meloni, Ercole Costa.

FORZA SUL TERRITORIO - “Abbiamo dialogato a lungo sul territorio – spiega Costa – per individuare le direzioni utili per l’allargamento del partito anche tra Foggia e Cerignola. L’adesione di Tarantino, che in Fdi ritrova il suo assessore Alessandro Paglialonga, meloniano della prima ora, dà forza al progetto sul territorio, alla vigilia di un importante appuntamento elettorale”.

DESTRA DI FUTURO - Le richieste di adesione giungono da tutta la Provincia. “C’è entusiasmo – riconosce il coordinatore provinciale, La Salandra – e lo percepiamo dall’attivismo sul territorio: da San Severo a Cerignola, passando per Foggia, ma anche per realtà territoriali minori ma non meno importanti. Selezioniamo la classe dirigente, convinti che sia un partito aperto a tutti ma fondato sui valori e sulla tradizione di una destra che guarda al futuro”.

OBIETTIVO 258 - Benvenuto a Tarantino e auguri di buon lavoro, anche dal portavoce regionale Gemmato: “Sono consapevole del valore aggiunto che porterà al partito sul territorio – commenta – . Il suo ingresso è la dimostrazione di quanto Fratelli d’Italia stia crescendo, ovunque in Puglia. Nell’assemblea regionale abbiamo lanciato la sfida #Obiettivo258, copertura totale del territorio nei 258 Comuni pugliesi. Ad oggi, possiamo dire con fierezza che sono tanti gli amministratori che hanno scelto di rappresentarci in Puglia”.