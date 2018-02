C'è anche Ondina Inglese: l'assessore di San Severo è candidata al Senato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Ondina Inglese, dal 2014 assessore al Bilancio nel Comune di San Severo, è capolista al Senato della Repubblica nel collegio Puglia 1 Bari-Foggia-Bat per Civica Popolare. La lista, di decisa impronta popolare, federa forze politiche moderate riunite nel progetto guidato dall'attuale Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin.

Tutte coese nella comune caratterizzazione di una forte tensione etica e civile e dal richiamo ad una linea di condotta politica realmente e concretamente misurata alle esigenze sociali. Civica Popolare si propone nella coalizione di centrosinistra, condividendo idee e buona amministrazione del territorio assieme al candidato nel collegio uninominale pugliese n°14 della Camera dei Deputati, Rosario Cusmai.

In questa difficile competizione elettorale, la proposta di Civica Popolare si pone come opportunità di scegliere persone del territorio che operano nel territorio, la cui esperienza diretta di amministratori locali rivendica maggiore ed efficace tutela a livello nazionale. L’impegno di Ondina Inglese, avvocato conosciuto ed apprezzato nel territorio, è indirizzato proprio in questa direzione.