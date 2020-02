Rousseau ha decretato: prima Rosa Barone, ecco gli altri 7 cinquestelle foggiani che puntano al governo della Puglia:

Pronta la lista dei candidati Cinquestelle per le Regionali pugliesi 2020. Gli otto sono stati selezionati oggi sulla piattaforma Rousseau. A capeggiare l'elenco dei candidati consiglieri l'uscente foggiana Rosa Barone con 280 voti. Dietro di lei la troiana Grazia Manna con 136 voti. In terza posizione con 113 voti il foggiano Mario Dal Maso, ex equo con il sanseverese Luigi Domenico Lacci. Quinta candidata la foggiana Guglielma Lecce che ottiene 100 voti, segue Guendalina Rosaria Romito di San Severo con 73 preferenze, quindi Salvatore Biancofiore di San Giovanni Rotondo con 71 voti. Chiude l'ottava posizione Francesco Paolo Sebastiano, già candidato alle elezioni comunali: prende 69. Quattro uomini e quattro donne.