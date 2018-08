Salvini si gode le Tremiti: "Splendide", domani andrà a Lesina per l'inaugurazione della sede leghista

.

Da Foggia a Lesina, ma prima un giro in barca con la sua Isoardi sul Gargano. Matteo Salvini, dopo "il patto con i migranti" e le promesse fatte in termini di sicurezza e caporalato negli uffici della Prefettura, si è concesso una giornata di mare in compagnia della presentatrice e compagna di vita immortalando il momento con una foto postata sulla sua fan page: "Un giorno di relax alle splendide isole Tremiti, vi abbracciamo Amici!"

Domani il 'Capitano', alle 19 interverrà all'inaugurazione della sede della Lega di Lesina in Piazza Lombardi. Il leader della Lega taglierà il nastro della nuova sezione del partito, costituita ufficialmente a fine luglio e guidata dal segretario cittadino Primiano Di Mauro.

"Nonostante i molteplici e importanti impegni istituzionali, il segretario federale della Lega e titolare del Viminale Matteo Salvini non ha voluto far mancare la sua presenza e ha scelto di intervenire alla cerimonia, a testimonianza del suo attaccamento al territorio e della sua vicinanza".

Incontrerà iscritti e simpatizzanti e presenterà il direttivo composto da Vincenzo Cicculli (vicesegretario), Primiano Giovanditti (responsabile di Sezione), Leonardo Ippolito (responsabile del tesseramento), Antonio Cicculli (tesoriere), Leonardo Bramante e Francesco Pegoli, membri del Consiglio direttivo sezionale.

È prevista la partecipazione del segretario regionale della Lega Andrea Caroppo, del segretario provinciale Daniele Cusmai e di altri esponenti del partito.