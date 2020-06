Centrodestra unito, ma in piazze diverse: la Lega fa da sé a Foggia sognando Altieri. FdI e azzurri attendono Fitto

Se il centrodestra manifesta compatto in Italia, quello di Capitanata, pur sempre nel nome dell'unità della coalizione, sceglie piazze diverse. La Lega fa da sé a Foggia, Fratelli d'Italia e Forza Italia optano per quella del centrodestra pugliese a Bari.

In attesa di sapere chi tra Nuccio Altieri e Raffaele Fitto rappresenterà la coalizione che proverà a strappare la presidenza della Regione a Michele Emiliano, per il segretario provinciale dei meloniani di Capitanata Giandonato La Salandra, "Fratelli d'Italia è il partito che più di tutti crede nella compattezza del centrodestra. È più che legittimo che ogni singolo partito faccia avanti la propria proposta. Io sono convinto che le segreterie nazionali sceglieranno bene per i cittadini pugliesi".

Il collega di Forza Italia Raffaele Di Mauro sottolinea la coerenza del partito azzurro rispetto a quanto deciso mesi fa dalle segreterie nazionali: "Siamo coerenti con la coalizione e coerenti con il tavolo nazionale, che mesi fa aveva deciso che la Puglia sarebbe stata assegnata a Fratelli d'Italia e quindi avremmo accettato qualsiasi decisione che Fratelli d'Italia avrebbe preso. Oggi si rimescolano le carte, noi rimaniamo coerenti con le nostre idee, cioè quella di appartenere ad una coalizione e il tavolo nazionale sceglierà anche per Forza Italia".

Sulla lista, Di Mauro guarda oltre la sfida Gatta-Landella, "stiamo lavorando ad una lista fortissima che rappresenterà i mondi a 360°. Soprattutto in Capitanata darà un segnale di rappresentanza a questo territorio molto forte".

"Noi intanto siamo presenti, aspettiamo gli altri, se vengono ci fanno più che piacere" il commento di Massimo Casanova da piazza Cavour dove questa mattina si è svolto il flash mob 'L'Italia non si arrende, per l'orgoglio italiano". Sui dissidenti l'europarlamentare dribbla la domanda e guarda avanti: "È già passato, la cosa fondamentale è andare avanti e dare delle risposte positive alla gente". Su Altieri, "è persona brava, seria, autorevole e che darebbe davvero una grande svolta alla Puglia".