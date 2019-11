Scorta a Liliana Segre, "Ma chi se la incula?": la frase shock del commissario dei Fratelli d'Italia di San Severo

“Liliana Segre? Ma chi se la incula”. Così in un post su Facebook il referente dei Fratelli d’Italia a San Severo, Francesco Stefanetti. Nel giorno in cui alla senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di sterminio, viene data la scorta per le numerose minacce ricevute, anche via social, il commissario meloniano così si esprime su Facebook: “Tolgono la scorta a Capitano Ultimo che ha decapitato Cosa Nostra, perché non gli servirebbe. Danno la scorta a Segre perché sarebbe a rischio…ma chi se la incula?” scrive il dirigente FdI, con un linguaggio poco elegante, a maggior ragione trattandosi di una donna. Le parole del già candidato sindaco e consigliere comunale uscente del partito di Giorgia Meloni hanno dato la stura a commenti di scherno ma anche di indignazione.