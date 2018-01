A Cerignola lavori in corso su 700 attraversamenti pedonali: e a breve il bando per la manutenzione stradale

“Nel 2017 sono stati effettuati i lavori di rifacimento del manto stradale su molte arterie della Città. Il mese di gennaio sarà pubblicato il bando di gara per la manutenzione stradale su altre zone della città intanto sono in prosecuzione i lavori di segnaletica orizzontale sulle arterie cittadine”

Con queste parole il Consigliere Comunale Benedetto Terenzio, gruppo consiliare di maggioranza “La Cicogna”, pone attenzione sugli interventi di rifacimento delle strisce pedonali avviati in questi giorni a fronte dell’Ordinanza Sindacale emessa in data 15 Dicembre 2017 dal Sindaco di Cerignola avv. Francesco Metta.

“Si stanno eseguendo lavori per la disposizione di 700 attraversamenti pedonali, di cui 80 di nuova realizzazione. Mi preme sottolineare l’importanza dell’intervento che, per ovvie ragioni, è propedeutico ai lavori di rifacimento del manto stradale e, soprattutto, il rispetto dell’ordinanza della tempistica dettato dall’Ordinanza Sindacale.

È indispensabile garantire alla città una percorribilità stradale degna di tale nome ma è altrettanto determinate corredare ogni arteria cittadina della segnaletica orizzontale utile a regolare la circolazione, a guidare gli utenti e a fornire prescrizioni o utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire”.

“Dopo la gara d’appalto per la futura manutenzione stradale – continua Terenzio – inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale in altri rioni della città e, contestualmente, continueranno quelli per la posa in opera della segnaletica orizzontale. Non è mia intenzione fare sterili polemiche ma, al tempo stesso, non posso esimermi dal porre una domanda: quanti anni sono passati dall’ultima posa in opera di tali lavori?”