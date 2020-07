L'on. Carla Giuliano nominata capogruppo m5s nella commissione Giustizia alla Camera dei Deputati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Martedì 14 luglio 2020, la deputata Carla Giuliano di San Severo appartenente al Movimento 5 Stelle è stata nominata quale nuovo capogruppo M5S nella commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

La deputata sanseverese svolgerà un impegnativo incarico anche di coordinamento nei rapporti tra il Ministero ed il nutrito gruppo di parlamentari del MoVimento 5 Stelle componenti della commissione Giustizia della Camera dei Deputati: "Sono innanzitutto lusingata dalla scelta operata dai miei colleghi del MoVimento 5 Stelle componenti della commissione Giustizia, che mi hanno onorato di questo difficile ma prestigioso incarico che mi accingo a ricoprire con il massimo impegno e con vivo entusiasmo. Ho l’onore di far parte di un gruppo compatto e molto affiatato, fatto di colleghi competenti e che lavorano con spirito di collaborazione e con costante passione. Come Commissione Giustizia M5S ci aspetta un lavoro molto impegnativo da portare avanti, a partire dalle riforme del processo civile nel processo penale. Come sempre continueremo a lavorare con entusiasmo ed impegno, nell’interesse dei cittadini”.