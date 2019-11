Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Istituito a San Severo un nuovo Circolo territoriale di Fratelli d’Italia Martedì 19 novembre 2019, a Foggia, in occasione della Conferenza Programmatica, è stata ufficializzata la volontà degli aderenti al Circolo di Direzione Italia San Severo di confluire nel partito di Fratelli d’Italia. “Tale scelta - dichiara Tiziano Lucio La Pietra - neo Coordinatore del Circolo cittadino – è nata, perché è stato ritenuto da tutti gli aderenti oramai ulteriormente indifferibili i tempi per aderire pienamente, ufficialmente e compiutamente alla struttura politica ed organizzativa di Fratelli d’Italia in provincia di Foggia, per cercare di dare una nuova opportunità a quanti hanno ancora viva la passione per la politica e poter anche contribuire ad arricchirne le strutture territoriali e le proposte politiche, sociali e organizzative, così come ci era stato proposto dai coordinatori provinciali Giandonato La Salandra e Franco Di Giuseppe”. “Saremo lealmente e convintamente accanto alla proposta programmatica di Fratelli d’Italia – dichiara la dott.ssa Luciana De Lallo – determinati a fornire il nostro contributo di idee e di progetti per il futuro della nostra città e a difendere i valori in cui crediamo ed ai quali ispiriamo ogni giorno la nostra attività politica”. È stato molto apprezzato e seguiamo con grande interesse l’impegno di Giorgia Meloni nel rendere il partito sempre più inclusivo – dichiara Marcello Digennaro - un segnale concreto di svolta e di rinnovamento che aspettavamo ed al quale abbiamo risposto positivamente con il nostro impegno diretto. L’ulteriore obiettivo – dichiara il dott. Leonardo Lallo - è proprio quello di creare anche una sinergia tra il partito Fratelli d’Italia ed i cittadini sanseveresi che hanno sempre militato nell’area del centro destra sociale e liberale, con l’intento di rappresentare le esigenze anche di quella parte della società civile che ormai non ha più punti di riferimento. Queste sono le premesse e le promesse che questa nuova realtà intende perseguire – dichiara Massimo Tavaglione - siamo già pronti per affrontare con il massimo impegno la prossima tornata elettorale delle elezioni regionali in Puglia Oggi più che mai – dichiara Raffaele Bentivoglio – è necessario favorire la partecipazione alla vita politica della Capitanata, al fine di condividere il più possibile i processi decisionali, per realizzare una compiuta democrazia partecipativa”. È motivo di grande soddisfazione e di entusiasmo – evidenziano - Emilio Gaeta e Carmela Fersurella - per l’effettivo ed esaustivo riconoscimento del nostro Circolo di San Severo, da parte dei Coordinatori provinciali di Foggia, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto di Fratelli d’Italia. A breve – conclude La Pietra - sarà decisa la data utile della conferenza stampa che si terrà a San Severo, per la presentazione del nuovo Circolo di Fratelli d’Italia, dell’intitolazione e dei referenti delle aree tematiche. Fratelli d’Italia Circolo Territoriale di San Severo Il Coordinatore (Tiziano Lucio La Pietra)