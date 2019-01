'Idea' si unisce alle primarie del centrodestra, Quagliariello a Foggia: "Tutti rispettino le regole"

Sabato 26 gennaio, alle ore 11.15, il senatore Gaetano Quagliariello, leader di Idea, sarà a Foggia presso la sede del coordinamento provinciale (piazza Giordano n.37 al secondo piano) per parlare di primarie e per ufficializzare la presenza di Idea nella scelta del candidato sindaco di Foggia. "Idea per il Comune di Foggia vedeva ben altra soluzione di condivisione ma l'intento di tenere unito il centrodestra ha spinto il partito ad aderire alla proposta delle primarie, che potranno essere una soluzione solo se tutte le parti in gioco rispetteranno le regole" avvertono dal coordinamento.