Forza Italia istituisce il Dipartimento regionale Disabilità: Giusy Marracino è la neo-responsabile

Disabilità, Forza Italia Puglia istituisce un Dipartimento regionale dedicato. Lo annunciano, in una nota, il commissario regionale di Fi, l’on Mauro D’Attis, e il vice commissario, il sen. Dario Damiani.

“Un partito moderato e popolare come Forza Italia non può non mettere al centro della sua attenzione tutte le forme di fragilità sociali: ed è per questo che, nel percorso di riorganizzazione territoriale, abbiamo deciso di istituire un dipartimento per le disabilità. La responsabile regionale che abbiamo appena nominato è Giusy Marracino, 29 anni di San Severo".

"Giusy è una giovane e determinata militante del nostro partito ormai da anni, che fa i conti con una forma di disabilità motoria e che con la sua esperienza di vita ci racconta la verità sottesa al detto “la disabilità è negli occhi di chi guarda”. Con lei potremo organizzare iniziative per proporre, programmare e perseguire obiettivi per sostenere i diversabili, per formulare interventi possibili che possano effettivamente guardare all’aumento della qualità della loro vita. A lei vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro: le doti umane e la passione politica non le mancano di certo e siamo convinti che darà un importante contributo valoriale a Forza Italia in Puglia”.