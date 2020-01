Fitto per la Puglia, anche la Lega è d'accordo? Salvini: "Ora penso alla Calabria e all'Emilia Romagna"

Diversamente da Matteo Renzi, che per le elezioni regionali in Puglia ha annunciato che Italia Viva avrà un suo candidato presidente, l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini e leader del Carroccio, sembra, al momento, non scomodarsi più di tanto.

Ad Affariitaliani.it, sul nome di Raffaele Fitto avanzato da Giorgia Meloni, il segretario della Lega non si sbilancia ma nemmeno esclude la possibilità che a guidare la coalizione di centrodestra, Lega compresa, possa essere proprio Fitto. "Ricordo che si voterà in sei Regioni e comunque non entro nel merito dei nomi e delle singole persone. Sceglieremo i candidati migliori, ma sono concentrato su Calabria ed Emilia Romagna. Punto. Di tutto il resto parleremo dal 27 gennaio in poi" chiosa Matteo Salvini.