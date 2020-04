"Sciacalli da marciapiede". La filastrocca di Di Donna contro gli avversari che portano rancore: "Smettetela di contestare"

Dirigente del partito di Forza Italia e cognata del sindaco Landella, Michaela Di Donna dedica una filastrocca a "chi fa opposizione" - con "critiche sterili e "attacchi pretestuosi" - "come quelle che spesso insegniamo ai nostri figli per fargli comprendere delle nozioni basilari" scrive sul suo profilo Facebook. "Per molti di loro vale la regola di lanciare il sasso per poi nascondere la mano o, ancora peggio, quella di nascondere gli scheletri nell'armadio".

Riferendosi ai "comunicati pretestuosi" e alle "considerazioni inutili" definisce gli oppositori "sciacalli da marciapiede, quelli che nella vita reale incroci per strada e non hanno il coraggio di alzare lo sguardo quando ti salutano, quelli che augurano il peggio anche al loro miglior amico, quelli che non sanno esultare per le vittorie altrui proprio perché sono solo altrui. Quelli che credono che fare politica sia come essere in un’arena, dove un mercenario, che si sente un guerriero, istigato dalle urla di un popolo rabbioso, combatte senza regole e con il sangue agli occhi contro un nemico di turno. Non è quel combattimento a trasformare un mercenario in un guerriero, e non è quel combattimento a trasformare un guerriero in un eroe. Anche il combattimento ha bisogno di una nobile ragione, affinché abbia un senso e generi un consenso".

La filastrocca di Michaela Di Donna

E’ l’odio che acceca più dell’amore

Quando la politica è fatta di rancore

E la polemica è il tuo miglior alleato

Quando sei esclusivamente del tuo futuro preoccupato E’ sconfortate vedere in una realtà

Dall'emergenza calpestata

Forme di aggressività

Incontrollata Dimostrare responsabilità

E lavorare alacremente

Sono sintomi di carismatica personalità

Anche nella gestione di un ente. Non bisogna essere al vertice per dare il buon esempio

Ma bisogna essere onesti per evitare lo scempio

Di parole scritte senza senso

Volte a fomentare il dissenso Non sono un poeta

O, in omaggio alla tua grammatica femminista, una poetessa

Ma scelgo questa forma inconsueta

Perché una rima può risultarti meno complessa Un messaggio corale dovremmo lanciare

In questo momento difficile da superare

Uniti per la collettività

Serve a rafforzare la nostra di dignità Smettetela di contestare

Quando non ci sono proposte concrete da realizzare

Giochiamo tutti nella stessa metà campo

Solo così potremo uscirne senza inciampo Indossiamo la stessa maglietta

E cerchiamo di essere una squadra perfetta

Lasciamo le capre belare lontano

Evviva la mia gente che vive con onore