Tessera elettorale smarrita o da rinnovare? Ecco che cosa fare

Il dirigente del Servizio Elettorale, in prossimità delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, invita cittadini ed elettori a verificare di essere in possesso della tessera elettorale e che sulla tessera elettorale non siano esauriti gli spazi in cui viene posto il timbro in occasione della votazione.

Per evitare lunghe e stancanti attese, si consiglia di provvedere alla richiesta della nuova tessera elettorale senza aspettare il periodo più prossimo alle votazioni, nel quale si verifica il maggior afflusso di pubblico. Il rilascio è immediato e gratuito.

Per il rinnovo ed il duplicato della tessera elettorale è necessario recarsi presso l’Ufficio Elettorale, al secondo piano di Palazzo di Città, in corso Garibaldi, 58, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ed il martedì ed il giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15.30 alle 17.00.

Si ricorda, inoltre, che il rilascio della carta di identità potrà essere realizzato previa consegna di ricevuta di versamento effettuato sul conto corrente postale numero 14066716 intestato a Comune Di Foggia – Servizio Tesoreria e riportante nella causale Rilascio Carta di Identità, oltre, ovviamente, alle generalità del richiedente. In alternativa sarà possibile effettuare il pagamento tramite POS (carte di credito o carte di debito).

L’importo da versare per la prima emissione del documento e per il rinnovo è di 22,21 euro, mentre per il duplicato (a seguito di smarrimento o furto) è di 27,31 euro.