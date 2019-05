Due candidati sindaco a Sant'Agata di Puglia: ci riprova Nicola Lasalvia, sfida al vicesindaco Lino Marino

Il sindaco uscente non si è ricandidato, come da 'promessa' del 2014. La continuità amministrativa è rappresentata dal suo vicesindaco, Lino Marino. A sfidarlo, come cinque anni fa, Nicola Lasalvia