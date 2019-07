La Lega tenta il colpaccio: la presidenza del Consiglio a Di Fonso con l'appoggio delle opposizioni

Consiglio comunale a Foggia. Le evoluzioni dell'ultima ora vorrebbero la Lega ora intenzionata ad andare in aula e provare il colpaccio: votare la presidenza del consiglio a Massimiliano Di Fonso con il sostegno delle opposizioni (sabotando così quella del forzista Leonardo Iaccarino). A rivendicare questo scranno per il partito di Salvini è intervenuto ieri anche il sen. Marti, che ha contattato il sindaco Landella.

Neanche si parte, insomma, che la maggioranza è già rotta.

Se Lia Azzarone, Pippo Cavaliere, Leonardo Di Gioia etc (via Ursitti, con i quali intrattengono "ottimi rapporti") e i cinquestelle di Giovanni Quarato & co. ci staranno, alla terza votazione (5+12) ci potrebbe essere il colpo di scena, lasciando Forza Italia con un palmo di naso.

Fantapolitica Lega + opposizioni? La sentenza alle prossime ore. La seduta è convocata per le 17.00. Nel frattempo pare che Landella abbia convocato un incontro di maggioranza urgente per le 16.30.